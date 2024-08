Tra un braccetto difensivo e un attaccante di riserva, lei su chi punterebbe se fosse un dirigente dell’Inter? — «Se devo fare proprio una scelta, direi in attacco. Inzaghi, spostando gli esterni in una posizione più arretrata, può avere più scelta, pensi a Dimarco, Carlos Augusto e Darmian: possono tranquillamente agire come braccetti. Se avessi due euro quindi li spenderei su un attaccante, premettendo che il reparto avanzato dell’Inter resta forte».

Per molto tempo si è parlato di Gudmundsson in nerazzurro. — «Le dico la verità, quando si parla per tanto, troppo tempo, di una determinata operazione e questa poi non va più in porto, meglio andare oltre. Forse è passato il momento buono affinché Gudmundsson potesse arrivare all’Inter. Credo che i dirigenti possano eventualmente andare a cercare altri profili. L’islandese è forte, ma non lo prendi per i due euro nominati prima. È più facile quindi puntare su un profilo giovane, su qualcuno che possa crescere in nerazzurro e fare la quinta punta senza creare problemi».

Chi sarà il giocatore “on fire” di questa stagione interista? — «Spero e mi auguro Lautaro. Lui è il capitano, il simbolo nerazzurro. Ha rinnovato in questi giorni, punta a grandi traguardi, l’argentino può fare come Bergomi e Zanetti. Avere un punto di riferimento come lui fa bene alla squadra e ai tifosi».

(Fonte: Tuttosport)