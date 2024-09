Fabio Galante ha analizzato il derby ai microfoni di Inter TV: "Mi aspettavo questa formazione dell'Inter. Facciamo fatica a capire i titolarissimi perché sono tutti bravi. Non mi aspettavo questo modulo del Milan offensivo. Sicuramente sono molto offensivi. L'avrà studiata così Fonseca, vediamo chi avrà ragione. Entrambe le squadre hanno da perdere. Sono punti importanti, per i tifosi, quelli del derby. Sono partite dove non conta nulla, non contano le assenze, non conta la classifica. Sono partite da giocare".