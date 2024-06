Milan, penso positivo. Siamo arrivati secondi, il gap con l'Inter è stato molto ampio. Crediamo di fare meglio nel prossimo anno. Bisogna ringraziare Pioli per i risultati ottenuti e per aver migliorato i giocatori. Come colmare il gap? Non sono scettico su Fonseca, non conosco personalmente. Mi parlano di una allenatore molto preparato, ci sono tanti elementi per poter pensare bene. Toccherà alla società riempire i vuoti della rosa. Zirkzee sarebbe un acquisto fondamentale. Ci sono squadre che si stanno attrezzando, il Napoli e la Juve hanno fatto ottime scelte. Credo che Fonseca possa fare bene al Milan.