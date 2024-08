Galli: “L’Inter è campione, giocoforza è favorita. Ma io credo nel Milan”

Un’ultima sulla Nazionale. Ha deluso e sorpreso un po’ tutti, da dove bisogna ripartire?

«Discorso complesso, innanzitutto cominciare a pensare come sistema calcio Italia e non alle continue parcellizzazioni a cui assistiamo. Poi, forse, occorrerebbe sviluppare un sistema per cui a chi lavora sul territorio e porta giocatori italiani in prima squadra e pertanto azzurrabili, venga riconosciuto un premio consistente che alimenti questa pratica e provi ad essere un deterrente del players trading che favorisce l’arrivo di giocatori di altre nazionalità.