Galliani: “La mia esultanza come quella di un bambino. Nulla contro la dirigenza dell’Inter”

Il dirigente del Monza Adriano Galliani ha raccontato la gioia per aver raggiunto il pareggio a tempo scaduto nella gara con l'Inter

Andrea Della Sala

Il dirigente del Monza Adriano Galliani ha raccontato la gioia per aver raggiunto il pareggio a tempo scaduto nella gara di sabato contro l’Inter.

«La mia esultanza è quella di un bambino che settant’anni fa andava con la mamma allo stadio a vedere il Monza: quando la sua squadra arriva in A dopo 110 anni dalla fondazione e, per la prima volta nella storia, affronta l’Inter pareggiando al 92’, beh, impazzisce di gioia. Non mi ricordo cosa ho detto, ero in trance».

«Ma voglio chiarire un concetto: nelle mie urla scomposte non c’era nulla contro l’Inter, coltivo da sempre ottimi rapporti con Marotta, Ausilio e Baccin. Bisogna capire che fino al 2017 i derby del Monza erano con il Renate, ora invece ospitiamo l’Inter davanti a 14 mila spettatori. Impensabile quando abbiamo comprato il club: all’inizio ci venivano a vedere in 200. Quando sabato abbiamo pareggiato pensavo di sognare, ero incredulo. Ma no, ripetevo...».

«Certo che ho sentito il presidente Berlusconi, era felicissimo anche lui». Sabato a Cremona sfiderà l’amico di una vita, Ariedo Braida: un personalissimo derby del cuore. «Lì è questione di affetto. L’Inter a Monza invece non aveva mai giocato e in questo mese affronteremo due volte anche la Juve. Se ci penso non dormo la notte. Io dedico 24 ore al giorno al Monza, chissà se la gente ci crede…».