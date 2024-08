Antonino Gallo, terzino sinistro del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match di San Siro contro l'Inter: "La partita contro l'Atalanta è stata una brutta batosta per tutti. Adesso giochiamo contro i campioni d'Italia in carica: sappiamo che è una partita difficile, ci teniamo a far bene e a dimostrarlo sul campo. In queste partite ci vogliono coraggio e personalità, non voglio vedere compagni impauriti nel passare la palla o nel fare una giocata importate. Contro l'Inter e in un grande stadio bisogna avere personalità e spensieratezza. Il mister ci ha detto di avere equilibrio in fase offensiva e difensiva: ci teniamo a fare bene entrambe le cose".