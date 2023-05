Ganz: “Inter, col City potrebbe non bastare la gara perfetta”

L'ex attaccante Maurizio Ganz , presente all'evento benefico Aspria Charity Football all'Aspria Harbour Club, in zona San Siro, con ricavato a sostegno di Amici di Gabriele Onlus, ha parlato ai media sul luogo di vari temi, iniziando dalle tre italiane in finale di competizioni UEFA: "Il movimento italiano sta vivendo un momento importante. Abbiamo tre squadre in finale e sono contento, speravo nel Milan ma ci andrà l'Inter nella finale di Champions. Grandissimo lavoro, comunque".

"Sono arrivate tutte e due in semifinale di Champions, ora il Milan dovrà arrivare nei primi quattro posti e me l'auguro, Pioli sta facendo un grandissimo lavoro".

"Simone dovrà pensare a come prepararla... La finale è una grande cosa, il Manchester City visto fin qui fa davvero paura, ci vorrà una partita perfetta e forse non basterà neanche quella. In 90 minuti può succedere di tutto, però sarà dura per l'Inter".