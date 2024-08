Le parole del giornalista: "Ha cambiato poco o niente, ha messo giocatori importanti come Taremi e Zielinski, gioca a memoria"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo, giornalista, ha parlato così dell'Inter in vista della nuova stagione: “Ha cambiato poco o niente, ha messo giocatori importanti come Taremi e Zielinski, gioca a memoria e credo sia ancora la squadra da battere. È l’unica già al completo, le altre devono sistemare tante cose, il Milan ha fatto bene nelle amichevoli ma il campionato è un’altra cosa. Il gap per assurdo si è allargato e l’Inter mi sembra una squadra molto serena e di livello superiore rispetto a tutte le altre”.