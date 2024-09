Garlando (GdS): “Inter, a Monza due conferme. Lautaro dovrebbe riposare”

“In Brianza si è aggiunto il carico di un turnover discutibile. Lasciare fuori Barella e Calha, che si alternano in regia, e Bastoni, play arretrato, vuol dire prosciugare in gran parte la fonte creativa. Sarebbe stato meglio scaglionare il riposo nei due tempi. Comunque, domani a Manchester, l’Inter non correrà questi rischi: giocheranno i titolarissimi (Dimarco escluso, causa affaticamento) e nessuno sbadiglierà”.

“Serve l’attenzione feroce che le consentì di giocare alla pari col City nella finale di Istanbul ‘23. Gli ingredienti della felicità sono gli stessi di allora: linee strette e grande pressione per evitare le imbucate di cui vive Guardiola quando si accampa sul perimetro. Rotazioni delle posizioni che mandarono in confusione Pep”.

“Acerbi dovrà tornare il carceriere di Haaland che a Istanbul non vide palla, mentre in 4 giornate di questa Premier ha già segnato 9 volte. Un Mostro. In finale faticò anche Lautaro apparso stanco a Monza. Ecco, lui avrebbe avuto bisogno di turnover, dopo le fatiche in nazionale. L’aria della Champions potrebbe risvegliarlo”.