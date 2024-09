I singoli

E poi l'allenatore della squadra bergamasca ha parlato dei singoli e della loro condizioni. Tra questi gli ex Inter, Cuadradoe Zaniolo: «Molti dei nostri sono arrivati da poco e poi c'è stata la Nazionale- Soprattutto Samardzic che poi è ripartito. Zaniolo è la prima settimana che si allena con noi anche se è arrivato il 10 luglio. Dobbiamo recuperarlo in fretta per non rischiare di essere in pochi. Anche Cuadrado è arrivato negli ultimi giorni del mercato e ha una piccola distorsione alla caviglia altrimenti mi sarebbe piaciuto in questo tipo di partita buttarlo dentro. Mi affido a chi c'era già l'anno scorso perché la nostra squadra deve trovare solidità e meccanismi consolidati. L'Arsenal? Un grande test, non abbiamo mai incontrato una squadra così. Per noi ogni punto nel nostro girone è importante. Servono almeno 11 punti, si giocherà proprio su punto su punto e sulla base della differenza reti, sarà ogni gara importante».