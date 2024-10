" La Lega ha deciso che vanno battute tutte le strade possibili perché Bologna-Milan si giochi in questo weekend ". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus su Bologna-Milan , il cui rinvio non è ancora sicuro al 100%, con le parti che sono al lavoro per trovare una soluzione per giocarla. Si legge: "Il calendario già strapieno di impegni creerebbe infatti problemi non indifferenti di programmazione per fissare il recupero con entrambe le squadre impegnate in Champions e in Coppa Italia (ottavi di finale per tutte e due il 3 dicembre), oltre ovviamente alle partite di Serie A con anticipi e posticipi già fissati sino a fine anno solare.

Ecco perché si cerca di trovare in queste ore una soluzione affinché la partita si possa giocare, andando quindi contro l'ordinanza del sindaco di Bologna che aveva imposto il rinvio della partita per problemi di ordine pubblico e viabilità legati al maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna in questi giorni. La posizione della Lega è questa: l'ipotesi rinvio non esiste. E soprattutto non è ufficiale. Esistono tre scenari: il primo vedrebbe la sconfitta per 0-3 del Bologna qualora non fosse disponibile il Dall’Ara che, attualmente, risulta agibile. Il secondo scenario è quello della disputa di Bologna-Milan in campo neutro su disposizione della Lega Serie A, ente organizzatore del campionato. Il terzo ed ultimo scenario potrebbe essere quello di vedere Bologna-Milan disputata sabato alle 18 ma a porte chiuse, con buona pace del club emiliano che non potrebbe opporsi a tale scelta. Domani mattina è previsto un colloquio tra il Prefetto e il sindaco di Bologna per cercare di far tornare il sindaco sui suoi passi".