GdS – Dzeko negativo al Covid: il piano di Inzaghi. Inter, la speranza è che…

Il programma dell'attaccante bosniaco tra Lazio e Supercoppa contro la Juve e la situazione Covid in casa Inter

Come spiega La Gazzetta dello Sport, oggi Dzeko otterrà la nuova idoneità sportiva, che arriverà appunto oggi insieme pure al risultato del tampone molecolare, che l’Inter ha voluto fare lo stesso al suo centravanti pur non essendo necessario dopo il semaforo verde del test antigenico.

"Domani contro la Lazio dovrebbero essere ancora Lautaro e Sanchez i titolari, come sarebbe stato giovedì a Bologna se si fosse giocato. Questo perché il cileno è dato in grande spolvero e ha voglia di riconquistare un posto centrale nel progetto Inter. E poi perché Dzeko è rimasto praticamente a riposo da dopo Natale, svolgendo ieri per la prima volta lavoro sul campo. Oggi pomeriggio, invece, farà tutta la rifinitura con la squadra. Il bosniaco domani potrebbe entrare a gara in corso contro la Lazio, ma è chiaro che l’obiettivo resta averlo il più in forma possibile mercoledì contro la Juve".