Il pensiero era fisso sul Monza in casa Inter quando il City ha battuto per 2-1 in rimonta il Brentford. Ieri pomeriggio la squadra di Guardiola è tornata in campo. Inzaghi era alle prese con la rifinitura verso la gara di oggi, domattina potrà gustarsi i citizens e studiarseli in vista di mercoledì. Cosa ha lasciato la gara di ieri? Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Mentre il City tritatutto si inceppava giusto un po’, la Premier era solo un rumore distratto sulle tv di Appiano. La partita dell’Etihad, vinta 2—1 sul resistente Brentford dopo un inizio shock, verrà poi analizzata nel laboratorio di Inzaghi in vista del debutto in Champions di mercoledì.