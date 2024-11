Ecco che l’interrogativo è sorto quasi in maniera spontanea. Perché rinunciare a Zielinski in campionato? Questo preciso periodo della stagione vede l’Inter con un piazzamento ben consolidato in Champions League, al secondo posto in solitaria alle spalle del Liverpool, con i nerazzurri che sono l’unica squadra della competizione che dopo cinque partite non ha subito gol". La situazione potrebbe magari cambiare a stagione in corso: "Considerando l’aumento di rendimento tangibile di Zielinski, non sarebbe un azzardo utilizzare una risorsa del genere in campionato", conclude la rosea.