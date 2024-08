GdS – Inter, Lautaro almeno in panchina? Domani la decisione di Inzaghi

Col Genoa si era comunque visto che non fosse già al top della forma. Lautaro Martinez è rientrato per ultimo, addirittura rinunciando ad alcuni giorni di vacanza per essere subito a disposizione di Inzaghi. In due settimane circa ha fatto il possibile, stringendo i denti, ma ora deve fermarsi. Almeno a scopo precauzionale, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport.

Al suo posto pronto Taremi, che intanto ha smaltito definitivamente le scorie dell'infortunio: "Per la prima a San Siro, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro Martinez. L'argentino non ha svolto l'allenamento di rifinitura con i compagni a causa di un affaticamento agli adduttori. Domani sarà monitorata la situazione, nel tentativo magari di portarlo quantomeno in panchina se dovesse essere in condizione, ma allo stato attuale delle cose l'attaccante non sarà convocato per la partita con il Lecce".