Nerazzurri chiamati subito a fare la voce grossa per imporre in qualche modo le loro ambizioni in campionato e Champions

Daniele Vitiello Redattore/inviato 15 settembre 2024 (modifica il 15 settembre 2024 | 09:16)

Non saranno per nulla uguali, ma ciascuna sarà importante a modo suo. L'Inter conosce il peso delle prossime tre partite, a cominciare dalla sfida di stasera in quel di Monza. Sarà apripista verso la trasferta di Manchester e il derby di domenica prossima, dalle quali potrebbe mandare segnali importanti alle rivali in Europa e in Italia.

Lo sottolinea infatti anche la Gazzetta dello Sport. Si legge sul quotidiano: "Oltre il Monza Mercoledì il City a Manchester. Domenica il derby. Non diremo che sarà una settimana cruciale, perché a settembre nulla è decisivo, però l’Inter è davanti a un mini Slam in cui reciterà parti diverse. In Inghilterra avrà il vantaggio del pronostico sfavorevole, a San Siro affronterà un avversario, il Milan, che ha sconfitto per sei volte negli ultimi sei derby".