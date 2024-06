Un altro Thuram in Italia? Possibile, anche se non con la maglia dell'Inter. Khephren potrebbe raggiungere suo fratello Marcus e sfidarlo con una maglia per nulla banale. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport di oggi:

"Papà Lilian sarebbe felice dell’approdo del figlio alla Juve: significativo come nell’ultima festa scudetto dell’Inter - dov’era presente per celebrare il primo successo in Italia del figlio Marcus - l’ex difensore bianconero non abbia accettato di saltare ai cori anti juventini. D’altronde, il suo legame con il mondo Juve è sempre rimasto solido: Thuram è stato compagno di squadra di Montero e Pessotto, che ora ritroverebbe con un ruolo diverso.