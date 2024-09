Dall'infermeria arrivano buone notizie per Paulo Fonseca: in vista del derby recuperano Maignan e Calabria

Dopo appena quattro partite di campionato e una di Champions, la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è in bilico. Il derby potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per il tecnico portoghese che con molta probabilità potrà contare su Maignan e Calabria. "Solo una violenta contusione sopra il ginocchio. Il dolore è quasi sparito e la speranza è che non torni fuori il fastidio alla parte posteriore della coscia destra accusato nel primo tempo. Torriani resta in preallarme, ma Maignan conosce l’importanza della sfida contro l’Inter e non mancherà", sottolinea la Gazzetta dello Sport.