Nuova avventura in Serie A per Alexis Sanchez? Il cileno, ormai al capolinea della sua seconda esperienza all'Inter, potrebbe trovare ancora spazio nel nostro campionato. Lo spiega la Gazzetta dello Sport: "Per il reparto offensivo c’è un nome che sta prendendo corpo ed è quello di Alexis Sanchez. Il cileno è in scadenza e non rinnoverà con l’Inter, di fatto è già uno svincolato. La sua idea è quella di rimanere in Italia e il fatto che viva in una villa con giardino sul lago non è un dettaglio da sottovalutare.