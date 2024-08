A Marassi ha fatto il suo debutto con la maglia dell'InterMehdi Taremi, che si è reso subito protagonista entrando nella rete del temporaneo 2-1 nerazzurro firmata da Thuram. La Gazzetta dello Sport scrive così dell'iraniano: "Mica un ingresso in campo banale: Mehdi Taremi, messo dentro da Inzaghi alla ricerca del gol del 2-1 in un innovativo tridente con la ThuLa, ha effettivamente partecipato all’azione del raddoppio nerazzurro, aggiustando il pallone per Frattesi. Chissà, magari visti i risultati, con il Lecce Taremi entrerà prima, anche perché tutti i tifosi nerazzurri si aspettano presto una prima rete persiana. In ogni caso, con Mehdi Inzaghi possiede un’arma in più di sicura esperienza: prima di arrivare in Italia, nella sua carriera con il Porto aveva giocato 182 partite con 91 gol.