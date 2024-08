Tutti i numeri dei bookmakers per la sfida valida per la prima giornata di campionato in programma a Marassi

La Serie A 2024-2025 apre le danze sabato, alle 18.30 al Marassi, dove il Genoa ospita i campioni d'Italia dell'Inter. Le quote dei bookmaker hanno forti tinte nerazzurre. L'esordio vittorioso degli uomini di Simone Inzaghi, infatti, si gioca a 1,53 su William Hill e Betflag, con il pareggio – come due volte negli ultimi tre precedenti – a 4 e il successo rossoblu – che manca dal 2018 – a 6,50 volte la posta. Se regna l'equilibrio fra Under e Over, entrambi offerti a 1,85, tra i risultati esatti in pole, in lavagna, lo 0-1 per l'Inter a 6,50, seguito dall'1-1 a 7 e dal 1-2 – come nell'ultimo scontro diretto – indicato a 7,50.