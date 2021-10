Gentili: “Serie A senza padroni. Sette squadre per la CL, quattro per lo scudetto”

Le considerazioni del giornalista a proposito della classifica di Serie A alla sosta di ottobre

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Bruno Gentili, giornalista: "Al momento il campionato è senza padroni, la moderazione è il segreto per continuare ad andare avanti senza montarsi la testa, siamo solo alla settima giornata. Vero che il Napoli ha raggiunto una grande maturità, gioca un calcio molto fluido. Basti ripensare al gol segnato da Lozano, i giocatori del Napoli sono arrivati prima su tutti i palloni, la squadra quindi è molto attenta. Parliamo di un buon collettivo, ci sono tante soluzioni e Spalletti ha trovato alternative in ogni ruolo. Sono 7 squadre competitive, per lo Scudetto io vedo Napoli, Milan, Inter ma anche la Juventus perché ha tantissime risorse, Allegri troverà la scelta giusta".