CdS – Inter, definite le gerarchie in porta: Handanovic partirà titolare, Onana…

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Samir Handanovic rinnoverà il suo contratto con l'Inter. Il capitano nerazzurro rimarrà a Milano, nonostante l'ingaggio a parametro zero di Onana. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il portiere ha accettato il prolungamento annuale, con tanto di decurtazione dell'ingaggio, proposto dalla società: guadagnerà 2,5 milioni fissi più bonus legati alle presenze che collezionerà. I dirigenti lo hanno convinto ribadendogli la sua importanza nel progetto e gli hanno confermato che resterà capitano. Scelta che induce una considerazione sulle gerarchie tra i pali per la prossima stagione: Samir inizialmente sarà il titolare e Onana la sua riserva. Vedremo se con il passare delle settimane il camerunese lo sorpasserà; di certo, avendo firmato per 4 anni, il futuro è dell'ex Ajax. Dopo la fine del campionato ci sarà l'annuncio del prolungamento di Samir e dell'ingaggio di André. In questo ordine".