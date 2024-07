Giuliano Giannichedda, ex centrocampista di Udinese, Lazio e Juventus, ai microfoni di LazioNews24 ha detto la sua sull'Inter, considerata la favorita per lo scudetto e ulteriormente rinforzata dagli arrivi di Taremi e Zielinski, arrivati a parametro zero alla corte di Simone Inzaghi: "L'anno scorso i nerazzurri avevano la rosa più forte e l'hanno dimostrato sul campo, poi la società è stata bravissima a prendere giocatori di primo livello, tra l'altro a parametro zero, che confermano come quella di Inzaghi sarà la squadra da battere anche nella prossima stagione".