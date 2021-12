Giannichedda: “Scamacca ottimo per l’Inter: è l’ora del salto, ma dipende da…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore sull'attaccante del Sassuolo e della Nazionale, Gianluca Scamacca, nel mirino dell'Inter

"È un giocatore importante, un classe '99, giovane, italiano. Conosce bene il calcio e per me può diventare ottimo per una squadra come Juve e Inter. È chiaro che in questi casi dipende da quanto si spende: se la cifra è giusta ok, se devi spendere tantissimo vanno fatte un po' valutazioni".