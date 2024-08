Ultima sfida prima della sosta per il Genoa reduce dal successo di Monza. Domani contro il Verona al Ferraris sarà anche la prima gara dopo la chiusura del mercato. "Sono felice che sia chiuso il mercato e sono felice dei giocatori che sono arrivati e di quelli che sono rimasti - ha sottolineato Alberto Gilardino -. E naturale che ci fosse la voglia e l'intenzione di completare la rosa in alcuni reparti dove adesso siamo carenti a livello numerico per alcuni infortuni. Quindi posso dire che da una parte c'è la felicità per questo gruppo e dall'altra il rammarico per non aver completato la rosa". Sono sei infatti i giocatori di cui dovrà fare a meno il tecnico rossoblù per la sfida di domani contro i gialloblù di Zanetti. Si tratta di Ankeye, Norton-Cuffy, Miretti, Bani, Zanoli e Matturro.