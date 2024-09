Quello dei gol subiti non è l'unico aspetto da migliorare in casa nerazzurra in vista delle prossime partite

Le buone notizie di certo non mancano, a partire dai tre punti che tornano a muovere la classifica dopo la sconfitta nel derby. L'Inter però non può accontentarsi, perché per puntare al bersaglio grosso sa bene che bisognerà fare meglio di così. Sulla gara del Bluenergy Stadium torna anche Il Giornale in edicola stamattina:

"L’Inter ritrova la vittoria in trasferta e i gol di Lautaro, mancavano entrambi dal 10 maggio a Frosinone, ma nemmeno a Udine perde il brutto vizio di sbagliare. Troppi gli errori in attacco, che lasciano aperta una partita che avrebbe già ampiamente potuto chiudere nel primo tempo, ma gravi anche quelli in difesa, che regalano all’avversario gli ultimi 10 minuti di vana speranza. Udinese molto più vicina nel punteggio (2-3) che nei fatti. Inter padrona distratta, ancora distante dalla squadra che ha dominato il campionato, anche se Inzaghi va molto più di carota che di bastone".