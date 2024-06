Giornale – Lautaro, non solo parole: rinuncia importante per restare all’Inter

Il lieto fine in cui tutti speravano è arrivato. Lautaro Martinez rinsalda la sua posizione nello spogliatoio dell'Inter e tinge ulteriormente di nerazzurro presente e futuro. Il Giornale in edicola questa mattina torna su quanto accaduto negli ultimi giorni con il proprio commento: "La palla era nella metà campo di Lautaro. Lui poteva spedirla fuori, rompendo la trattativa, lui poteva spingerla in porta, segnando il gol più atteso dall’Inter e dai suoi tifosi. E così ha fatto. Dopo lo stallo di giovedì (l’Inter offriva 8, massimo 9; il procuratore di Lautaro ne chiedeva 12, per salire fino a 16 in 3 anni), ecco la svolta. L’Inter vuole Lautaro, ovvio. Ma è soprattutto Lautaro a volere l’Inter.

Così dice al procuratore Camano che l’offerta di Marotta va bene, meglio 9 milioni a Milano che molti di più altrove (anche se a dire il vero di offerte all’Inter in questi mesi non ne sono arrivate, al giocatore chissà). Mancano solo le firme, ma dovrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Lautaro è in partenza per la Coppa America e vuole andarci senza avere in testa pensieri extra. Firmerà fino al 2029, con immediato adeguamento dell’attuale ingaggio di 6 milioni netti. Resta un gran bell’aumento (del 50%), ma è alta anche la parte cui il centravanti argentino teoricamente rinuncia. Una bella risposta a chi, come noi, gli chiedeva di mostrarsi interista non solo a parole".