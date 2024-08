Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi al suo nuovo club, i Los Angeles FC, Olivier Giroud , centravanti, è tornato così sull'interesse dell'Inter di qualche anno fa nei suoi confronti: “È divertente perché nel 2020 ero vicino a firmare con l’Inter, il destino ha poi voluto che firmassi con il Milan un anno dopo. Prima di ciò incontrai qualcuno degli LA Galaxy e dissi loro che non era giusto lasciare l’Europa.

È destino che dovessi firmare per il Los Angeles FC. È il momento giusto per scoprire un nuovo campionato. È un’esperienza di vita straordinaria per la mia famiglia. Quando non ho voluto rinnovare con il Milan, ho pensato anche all’opportunità di lasciare la nazionale", riporta MilanPress.