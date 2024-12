Terza ammonizione per Bisseck, prima per Thuram: i nerazzurri non avranno indisponibili per squalifica contro il Cagliari

Fabio Alampi Redattore 24 dicembre - 16:15

Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le decisioni prese al termine dell'ultima giornata di campionato. Nessuna sanzione per i calciatori dell'Inter: terza ammonizione per Bisseck, prima per Thuram.

Nella da segnalare anche per quanto riguarda la tifoseria. Questa la nota ufficiale: "Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata i sostenitori delle Società Como, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Monza, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a)b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato: di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori".