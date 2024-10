Cristiano Giuntoli , dirigente della Juventus , ha parlato - prima della sfida contro il Cagliari - del momento bianconero ed è tornato a parlare anche di mercato alla luce dell'infortunio di Bremer e delle notizie sulla squalifica ridotta a Pogba. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: «Mckennie? All'inizio avevamo avuto qualche problemino per il rinnovo, poi era stato richiesto da un po' di squadre, alla fine abbiamo trovato l'accordo e siamo contenti che sia rimasto. Riduzione squalifica Pogba? Intanto aspettiamo la definitiva del TAS, dopodiché prenderemo una decisione. E' chiaro che è stato un grande calciatore, però è tanto tempo che è fermo. Aspettiamo la definitiva del TAS», ha sottolineato innanzitutto.

Intanto ci dispiace molto per lui, personalmente, ma anche per tutti noi perchè è un grandissimo calciatore, lo sappiamo. Il mister si dovrà arrangiare con altri calciatori, ma calciatori di valore. Vediamo come reagirà la squadra, chi prenderà il suo posto farà sicuramente bene e poi vediamo a gennaio se ci saranno delle opportunità. E' ancora molto presto.