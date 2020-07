Giuntoli: “Allan? Uno come lui non si svaluta, sarebbe titolare in qualsiasi squadra. Non gioca perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida tra Genoa e Napoli, il direttore sportivo del club partenopeo Cristiano Giuntoli ha parlato di Allan, centrocampista brasiliano accostato all’Inter di Antonio Conte: “Se ho ricevuto chiamate? Onestamente no. Il mercato vive un momento di stanca, è tutto da fare. Siamo a luglio ma sembra maggio. Allan è un giocatore che non si svaluta: lo fanno giocatori non bravi e lui non lo è. Lui sarebbe titolare in qualsiasi squadra, anche nel Napoli. Non gioca per alcuni problemi fisici“.