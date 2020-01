Godin: “Proviamo tanto in allenamento, siamo stati bravi. L’importante era…”

Diego Godin a Inter TV: “Modulo? Giocavamo con tre attaccanti. Un modulo che abbiamo provato poco, ma nello svolgimento della partita abbiamo trovato via via fiducia. Era una Fiorentina chiusa che non permetteva passaggi. L’importante erano il successo e la vittoria di questa partita. Siamo stati bravi e siamo in semifinale. Il mio zampino nel gol? Questo è il cammino giusto, seguire questa strada per finalizzare gol del genere. Proviamo tanto in allenamento e questo ci permette di essere sempre più in fiducia. Sono contento”.

