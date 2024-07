Il gol più bello, gli idoli, le passioni: Inter, dieci curiosità su Zielinski

L'IDOLO DA BAMBINO — Centrocampista di classe e grande tecnica, Piotr ha lavorato tantissimo per arrivare a giocare ad alto livello, guardando tanti campioni e cercando di imparare da loro. Uno in particolare era il suo idolo quando era bambino: si tratta di Tomáš Rosický, elegante centrocampista ceco, che in carriera tra il 1998 e il 2018 ha giocato con Sparta Praga, Borussia Dortmund e Arsenal, disputando anche quattro Europei e un Mondiale con la Repubblica Ceca (105 presenze e 23 gol per lui in Nazionale).

LA LEGGENDA NERAZZURRA — Tra i tantissimi campioni che hanno vestito la maglia dell'Inter ce ne sono due che Zieliński ammira particolarmente: si tratta del Fenomeno Ronaldo e di Javier Zanetti. Le prime due stagioni in Italia di Piotr corrispondono alle ultime due della carriera dello storico capitano dell'Inter: curiosamente però i due non si sono mai affrontati in campo. Nelle cinque partite giocate in cui i nerazzurri hanno affrontato l'Udinese tra il 2012 e il 2014 Zieliński non è mai sceso in campo.

L'IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA — Quando non è impegnato per il calcio Zieliński ama trascorrere il suo tempo in famiglia, con sua moglie e suo figlio. Piotr è anche un grande amante degli animali e ha un cane labrador di nome Mia.

LA MUSICA POP — Tra i tanti generi musicali che ascolta, Zieliński preferisce soprattutto la musica pop.

IL PRIMO POLACCO — Nei suoi 116 anni di storia l'Inter non aveva mai avuto un giocatore proveniente dalla Polonia: Zieliński sarà il primo giocatore polacco a vestire la maglia nerazzurra: un grande motivo d'orgoglio per Piotr.

PILASTRO DELLA NAZIONALE — Zieliński è uno dei giocatori più rappresentativi della Polonia: Piotr ha esordito in Nazionale nel 2013 e in undici anni ha collezionato 93 presenze, segnando 12 gol e disputando tre Europei e due Mondiali. In sei occasioni ha portato anche la fascia di capitano della Polonia, un traguardo molto significativo per Zieliński.

DESTRO O SINISTRO? — Una delle caratteristiche principali di Zieliński in campo è quella di essere ambidestro: una capacità che ha richiesto molto lavoro e allenamento. Fin da bambino Piotr ha trascorso moltissimo tempo per imparare a tirare in modo efficace con entrambi i piedi, allenandosi a casa con suo papà.

IL GOL PIÙ BELLO — Centrocampista completo in entrambe le fasi, specialista dei calci piazzati e abilissimo nel tiro dalla distanza, Zieliński ha segnato 42 gol in Serie A, alcuni dei quali di una bellezza straordinaria. Non è facile scegliere, ma secondo Piotr la sua rete più bella risale a un Napoli-Atalanta della stagione 2017/18: dopo il vantaggio dei bergamaschi Zieliński pareggiò con un'azione straordinaria. Stop di petto al limite dell'area e gran destro da lontano: pallone imprendibile, terminato all'incrocio dei pali. Dopo quel gol il Napoli rimontò, vincendo la partita per 3-1.

L'ITALIA DI PIOTR — Fin dall'inizio della sua carriera da professionista Zieliński ha sempre giocato in Serie A: dodici stagioni da protagonista tra Udinese, Empoli e Napoli, prima di arrivare all'Inter. Piotr ha un rapporto speciale con l'Italia e la sua cultura, della quale ama ogni cosa: il cibo, il clima e la grande disponibilità delle tante persone che ha conosciuto fin dal suo arrivo.

