Inter, sospiro di sollievo per Gosens: per lui semplice affaticamento muscolare

Gli esami a cui si è sottoposto l'esterno tedesco, uscito anzitempo nel test contro il Monaco, non hanno evidenziato infortuni rilevanti

L'Inter può tirare un sospiro di sollievo: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Robin Gosens, uscito anzitempo nel test amichevole contro il Monaco, non hanno evidenziato infortuni rilevanti. Per l'esterno tedesco si tratta di un semplice affaticamento muscolare, come scrive Tuttosport: