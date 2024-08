Gotti: “Volevamo infastidire l’Inter, ma poco incisivi. Dopo quattro minuti…”

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN al triplice fischio del match del Meazza. Queste le sue considerazioni: "Di sicuro al quarto minuto del primo tempo non siamo stati attenti in area di rigore, ci siamo fatti attrarre dalla palla, perdendo poi l'uomo. La bravura dell'Inter, ma anche la nostra disattenzione hanno portato la gara in salita. Abbiamo cercato di dar fastidio all'Inter quando abbiamo avuto la possibilità, siamo poco incisivi e speravamo di giocarcela in un modo un po' diverso negli ultimi 20 minuti. Il rigore ha dato loro molta più tranquillità nella gestione del finale.

Dorgu? Sono tutte cose che provo in settimana e che poi voglio vedere alla verifica del campo anche in situazioni difficili. Oggi le uscite difensive erano fatte in modo che Banda potesse avere come riferimento Pavard, mentre Dorgu ballava tra Bastoni e Dimarco. Mi sento di ringraziare Gendrey, che ha un piede sulla porta e stasera non si è tirato indietro, con serenità e generosità. Tanti giocatori in un momento del genere nicchiano o prendono posizioni soltanto a tutela loro, lui ha dato dimostrazione di grande spirito di squadra".