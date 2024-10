Torna a dicembre il Gran Galà del Calcio, Thuram dell’Inter fra i candidati

In attesa di scoprire chi saranno i premiati, ad aprire le danze sarà ancora una volta 'Vota il Gol', il sondaggio che decreterà il gol più bello della stagione 2023-24 sia al maschile che al femminile. Al contrario degli altri riconoscimenti assegnati - tutti espressi sulla base dei voti dei calciatori e delle calciatrici - questo è l’unico in cui il risultato sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere sul sito del Gran Galà del Calcio Aic tra una rosa di 10 gol del campionato maschile e 10 del campionato femminile, tutti selezionati con cura dall’autorevole redazione sportiva della Rivista Undici, media partner dell’evento. Le votazioni si aprono oggi e chiuderanno alle ore 23.59 di domenica 24 novembre 2024.

Calcio: Gran Galà Aic, al via oggi sondaggio per decretare gol dell'anno-2- Torino, 9 ott. (LaPresse) - Ecco i 10 gol in gara quest’anno per il Calcio maschile. 2 marzo 2024 – Hassane Kamara – (Udinese-Salernitana); 25 febbraio 2024 – Rafael Leão – (Milan-Atalanta); 26 novembre 2023 – Ruslan Malinovskyi – (Frosinone-Genoa); 9 marzo 2024 – Dany Mota – (Genoa-Monza); 1 ottobre 2023 – Riccardo Orsolini – (Bologna-Empoli); 7 aprile 2024 – Matteo Politano – (Monza-Napoli); 30 ottobre 2023 – Gianluca Scamacca – (Empoli-Atalanta); 16 settembre 2023 – Marcus Thuram – (Inter-Milan); 16 gennaio 2024 – Dušan Vlahovic – (Juventus-Sassuolo); 9 dicembre 2023 – Mattia Zaccagni – (Verona-Lazio).