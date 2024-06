Alla Triennale di Milano, per l'evento dedicato alla Serie C, c'era anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Chiamato a rispondere sulla convocazione di Fagioli in Nazionale dopo la squalifica per le scommesse, il numero uno della Federazione ha sottolineato: «Le polemiche? Non si possono commentare. Andiamo avanti per la nostra strada, valorizziamo le dimensioni del calcio. Sapevamo che il ragazzo ha commesso un errore, ma ha pagato. Ma abbiamo un obiettivo. Dobbiamo recuperare i ragazzi, nessuno può pensare di emarginare chi sbaglia».