"Grazie al ministro Abodi e al ministro Lollobrigida per aver scelto di vivere questa vigilia importante al fianco della squadra azzurra. La nostra Nazionale di calcio, e abbiamo avuto modo di sottolinearlo, è qualcosa di più di una squadra: rappresenta una vera comunità, una comunità itinerante come lo dimostra la scelta di toccare qualsiasi punto geografico del nostro territorio nelle nostre partite". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso dell'evento a Casa azzurri che presenta lo spot 'Dop Igp' campioni di qualità.

"In questo spot, e per questo ringrazio il ministro Lollobrigida - aggiunge Gravina - si mostra il calcio nelle sue dimensioni più inedite. E' molto bello questo abbinamento, questa collaborazione con il ministero dell'agricoltura: quando il nostro paese riesce a viaggiare insieme, avendo un percorso innovativo nel valorizzare le sue eccellenze, siamo imbattibili". "Non bisogna pensare solo alla massimizzazione del risultato sportivo - aggiunge il presidente della Figc - senza considerare l'effetto legato al benessere e a uno stile di vita corretto. La nostra Nazionale, i nostri campioni, con la loro disponibilità danno un bel messaggio per tutto il nostro paese, che mette così in evidenza le capacità progettuali. Insieme possiamo dare messaggi positivi e dare un segnale di proiezione futura verso il benessere: una progettualità che va navigata anche in altri settori".