Matteo Pifferi Redattore 18 luglio 2024 (modifica il 18 luglio 2024 | 23:01)

Il presidente della federcalcio Gabriele Gravina - apprende l'Ansa - ha convocato per lunedì una riunione con tutte le componenti a Roma (cui seguirà anche un consiglio federale entro fine mese) per trovare una intesa che riequilibri le rappresentanze delle componenti in consiglio federale, ancora prima che il dl sport contenente l'emendamento Mulé passi al voto in Senato dopo l'ok della Camera.