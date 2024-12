Intervenuto ai microfoni di SpotMediaset, Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina-Inter. Queste le parole dell'ex giocatore: "Non penso che la squadra di Inzaghi sottovaluterà questa partita, che è di alto livello. L’Inter deve approcciare bene la partita perché la Fiorentina, che è libera mentalmente da ogni risultato, lo farà. La squadra di Palladino sa di partire sfavorita".

"L’Inter si trova lì perché si deve trovare lì, la Fiorentina no. Non sta lì per caso ma perché ha fatto delle partite straordinarie con sette vittorie consecutive, però la può affrontare con più serenità mentre l’Inter è quasi obbligata a vincere. E questo potrebbe essere il suo limite".