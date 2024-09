Graziani: “Gol Frattesi da ‘Scherzi a parte’. I gol subiti dall’Inter…”

Negli studi di Sport Mediaset spazio all'analisi di Udinese-Inter, giocata ieri pomeriggio al Bluenergy Stadium. Ciccio Graziani, ex campione del mondo, si è soffermato in particolare sull'atteggiamento difensivo di entrambe le squadre, sottolineando le mancanze di entrambe.

Questo il suo parere: "Al primo gol della partita, quello di Frattesi, sembrava di essere su Scherzi a parte. L'Inter in quella circostanza ha approfittato dell'errore del difensore e del portiere, una disavventura che ha sicuramente spianato la strada. Gli errori li hanno fatti anche i nerazzurri sui due gol, ma quello è clamoroso. Sul secondo gol subito dall'Inter non capisco come abbiano potuto concedere l'uno contro uno visto che erano alle battute finali e stavano vincendo 3-1".