"All'Inter è mancata l'attenzione e la concentrazione, Sommer deve anticipare la giocata in angolo e al 96' Bisseck deve stare attento. Quella disattenzione ha vanificato una vittoria che sembrava fatta, l'avrebbe anche meritata l'Inter. Complimenti comunque al Genoa che ha giocato con passione, entusiasmo e spirito di sacrificio ottenendo alla fine un risultato importante. La nota più bella è stata ovviamente Thuram che ha giganteggiato in questa partita"

"Lautaro è tornato da una settimana, c'è bisogno di rimetterlo in sesto dal punto di vista atletico, non sta bene. Ha giocato col rischio di farsi male ma a prescindere da questo, questa squadra sarà protagonista assolutamente, qualcosa dovrà essere aggiustato. Sono convinto che l'Inter sia la squadra da battere. Inzaghi si fida molto dei suoi giocatori, pur sapendo della condizione. Lautaro doveva essere tolto prima? Lautaro dal niente ti inventa la giocata, per questo l'ha tenuto in campo".