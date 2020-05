Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato delle voci di mercato che vedono protagonista Lautaro Martinez. Questo il commento dell’ex giocatore: “Meglio un asino sano che un cavallo zoppo. Se ha voglia di andare via e fa le bizze, mandatelo via. Non ha senso tenere un giocatore controvoglia“.

(Radio Sportiva)