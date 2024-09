Guardiola: “È stata una partita difficile, l’Inter è una squadra meravigliosa”

Al termine di Manchester City-Inter, Pep Guardiola ha commentato la gara ai microfoni di Prime Video. Questo le dichiarazioni del tecnico spagnolo: "È stata una partita difficile, l'Inter è una meravigliosa squadra. Sono fortissimi, non buttano la palla. Nel secondo tempo abbiamo giocato benissimo, abbiamo giocato nella posizione giusta. Siamo una squadra fantastica, sono felicissimo di allenare questo gruppo. attaccare questa squadra che difende benissimo, con la palla sanno giocare, non è per caso che sono campioni d'Italia. Cosa mi è piaciuto della mia squadra? Tutto, perché so contro che squadra abbiamo giocato. Sono felice perché attaccare con undici uomini così dietro, sono maestri in questo. Nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni e a questi livelli non si può chiedere. Abbiamo giocato meglio della finale di due anni fa".