Il Manchester City lascia per strada mezza Premier League a Selhurst Park, con un pareggio che li allontana ancora di più dal primo posto e prolunga la crisi che sta vivendo la squadra campione di Inghilterra. Una situazione che sta spingendo Pep Guardiola al limite. Se l'altro giorno si era presentato in conferenza stampa con segni sul viso, ieri è apparso più arrabbiato che mai al termine della partita, dirigendosi subito verso l'arbitro per contestare alcune decisioni dopo il fischio finale.