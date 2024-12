Il Liverpool vola in classifica battendo per 2-0 un Manchester City sempre più in crisi e che non vince dallo scorso 26 ottobre

Il Liverpool vola in classifica e consolida il suo primato battendo per 2-0 un Manchester City sempre più in crisi e che non vince, tra tutte le competizioni, dallo scorso 26 ottobre, in mezzo cinque sconfitte di fila e un pari per 3-3 in Champions League contro il Feyenoord martedì scorso dopo che era in vantaggio per 3-0. Decisivi per i Reds di Slot le reti di Gakpo e Salah (su rigore). Con questo successo il Liverpool si porta a 34 punti in classifica, a +9 sulle inseguitrici Arsenal e Chelsea, Mancity di Guardiola a -11 dalla vetta. Durante la partita, Guardiola ha risposto "alla Mourinho" al coro "domani sarai esonerato". Gesto delle sei dita a ricordare ai tifosi dei Reds i sei titoli vinti. Ma intanto sono sei sconfitte in sette partite.