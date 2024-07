Albert Gudmundsson è affaticato e salterà l’amichevole di oggi contro il Mantova: cosa trapela in attesa degli esami

Albert Gudmundsson è affaticato e salterà l’amichevole di oggi contro il Mantova , fa sapere Il Secolo XIX. “Un problema emerso nel corso dell’allenamento di martedì e che ha consigliato all’islandese di rallentare, in attesa di ulteriori nuovi controlli.

Le sensazioni sono che non si tratti di nulla di grave, ma intanto si è dedicato solo al lavoro in palestra. Poi c’è il capitolo più delicato, quello che riguarda David Ankeye. È alle prese con un’infezione e quindi per qualche giorno dovrà allenarsi separatamente rispetto al resto del gruppo”, si legge.