"Da quando sono arrivato in Italia ho adorato giocare a Genova. Ho amato la città, i tifosi, lo staff. E' un po' un peccato per come è finita quando sono andato via, ma credo che nessuno possa mettere in dubbio la mia lealtà al club, sono rimasto quando siamo retrocessi in Serie B prché volevo aiutare il club a farlo tornare dove merita. Sono anche rimasto un altro anno nonostante avessi offerte per andare via. Questa estate ho sentito che era il momento giusto per andare via e per entrambi le parti era la cosa migliore. Ma mi resta un grande ricordo del Genoa, dei tifosi, dei compagni, dello staff e spero che i tifosi mi possano capire anche se ora può essere difficile".