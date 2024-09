Gudmundsson pronto ad andare in Islanda per il processo: la sentenza…

Da un punto di vista fisico infatti il gioiello del mercato viola (pagato 8 milioni per il prestito, a cui si aggiungeranno altri 17 per il riscatto) è ormai recuperato dal problema al polpaccio che lo aveva reso indisponibile in queste primissime giornate di campionato. Anche ieri (come già martedì), l’islandese si è regolarmente allenato in gruppo e così farà fino a venerdì, prima che Palladino rompa le righe in vista di un weekend di relax per tutta la squadra. Il programma dettagliato dell’islandese prevede anche un pronto rientro a Firenze (venerdì prossimo) subito dopo l’appuntamento in tribunale, in modo da rientrare in squadra l’attaccante in tempo per l’allenamento di rifinitura di sabato mattina. L’idea di Palladino, se i dati atletici di Gudmundsson saranno confortanti, è convocare il giocatore per la partita contro l’Atalanta e magari portarselo in panchina. Come formidabile arma da giocarsi nella ripresa".